طرح "تيليغرم" تحديث 3.16 الجديد لنظامي تشغيل "اندرويد" و"iOS"، والذي جلب ميزة حذف الرسائل المرسلة عبر التطبيق خلال 48 ساعة من ارسالها.

وبحسب "مجمع البرامج"، فإن التحديث الجديد جلب ميزة تقصير الروابط المستخدمة لتبادل اسماء المستخدمين من خلال الاختصار t.me، وإمكانية متابعة استهلاك البيانات داخل التطبيق.

وأتاح التحديث الجديد أيضاً، امكانية العودة تلقائياً إلى مكان تواجد المستخدم ضمن محادثة ما عند التبديل إلى محادثة اخرى.

وحدثت "تيليغرام" ميزة مشاركة الملفات الموجودة لتصبح أسهل، بحيث يظهر للمستخدم قائمة بالملفات التي قام بتحميلها مؤخراً بشكل مباشر ضمن شاشة المشاركة.