سقط قتلى وجرحى, يوم الأحد, جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف سوق للخضار في العاصمة العراقية بغداد, في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الاسلامية" (دعش).

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن قوله إن "أحد أفراد الأمن أطلق النار على سيارة اشتبه فيها قبل أن يفجرها السائق".

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وذكرت مصادر امنية وطبية ان " انتحاريا يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند الباب الخلفي لسوق جميلة لبيع الخضار والفواكه في مدينة الصدر شمال شرق بغداد".

وتضاربت الانباء بخصوص حصيلة الضحايا, حيث اعلنت بعض المصادر ان الحصيلة بلغت 12 قتيل و50 مصاب, فيما تحدثت مصادر اخرى عن سقوط 11 قتيل و30 جريح, بينما اشارت مصدر اخرى الى سقوط 13 قتيل.

من جانبه, أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري بسيارة ملغومة استهدف تجمعا للشيعة بمنطقة علوة جميلة شرقي بغداد."

وجاء الهجوم بعد سقوط قتلى وجرحى, يوم الخميس, جراء انفجار سيارة مفخخة شرق العاصمة العراقية بغداد, في هجوم تبناه تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وتشهد عدة مناطق عراقية لاسيما بغداد مثل هذه الهجمات المتكررة التي تستهدف الأماكن المزدحمة بالناس لايقاع أكبر قدر من الخسائر بينهم, وغالبا مايتبنى داعش مثل هذه الاعتداءات.