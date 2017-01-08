أكدت مصادر مطلعة، أن "سامسونغ" بصدد طرح عدد كبير من هواتف "غالاكسي اس 8" القادم، في محاولة لتعويض خسائرها الناجمة عن "غالاكسي نوت 7".

ونقلت "رويترز" عن المصادر قولها إن "سامسونغ تخطط لإنتاج 10 مليون هاتف غالاكسي إس 8، ومن المقرر أن تبدأ في التنفيذ شهر آذار المقبل، وإطلاقه وبيعه في شهر نيسان".

ومن المتوقع بحسب المصادر، أن تقدم "سامسونغ" توضيحات جديدة خلال الشهر الجاري حول المشاكل التي عانى منها "غالاكسي نوت 7".