أعلنت "بي ام دبليو" عن شراكة مع "غوغل" لتطوير تطبيقات خاصة تتيح عرض سيارات الشركة الكهربائية على تقنيات الواقع المعزز.

وبحسب 9to5Google، فإنه سيتم البدء بإجراء التجارب والاختبارات في سبع دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والصين، واليابان، وإيطاليا، وإسبانيا، وبلجيكا، وذلك خلال الأسابيع المقبلة.



وأكدت الشركة، أنه سيتم لاحقاً إطلاق التطبيقات للمستخدمين كافة على متجر "غوغل بلاي" دون تحديد موعد صريح.



وتدير "غوغل" مشروع "تانغو" لتطوير تقنيات الواقع المعزز، ويتم استخدام قدرات "تانغو" لعرض سيارات مثل "آي 3" و"آي 8" على الهواتف الذكية التي تدعم تلك التقنية.