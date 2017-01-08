أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن جثة مفخخة انفجرت داخل "ثلاجة الموتى" في مستشفى ب‍مدينة الصدر شرقي بغداد.

ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر لم تذكر اسمه قوله، إن "جثة موضوعة داخل ثلاجة جثث الموتى بمستشفى الصدر، في مدينة الصدر، شرقي بغداد، انفجرت، ظهر اليوم، ما اسفر عن اضرار مادية، بدون حدوث خسائر بشرية".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأوضح المصدر أن "الجثة التي انفجرت هي ذاتها جثة الانتحاري الذي فجر نفسه صباح اليوم بمنطقة جميلة، شرقي بغداد"، لافتا الى أن "مواداً متفجرة كانت عند منطقة البطن من الجثة".

وشهدت منطقة جميلة، شرقي العاصمة، في وقت سابق من يوم الاحد، تفجيراً انتحارياً اسفر عن قتلى ومصابين، تلاه إعلان تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليته عن الهجوم.

وتشهد عدة مناطق عراقية لاسيما بغداد مثل هذه الهجمات المتكررة التي تستهدف الأماكن المزدحمة بالناس لايقاع أكبر قدر من الخسائر بينهم, وغالبا مايتبنى داعش مثل هذه الاعتداءات.

سيريانيوز