أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة بريمن يوم السبت، وفاة فتى سوري يبلغ من العمر 15 عاماً، إثر تعرضه للضرب على يد مجهولين ليلة رأس السنة.

وقالت الشرطة في بيان نشرته وكالة الانباء الألمانية ( د ب أ) أن الشاب تعرض لهجوم من قبل عدة أشخاص في حي بلومنتال بالمدينة ليلة رأس السنة، وأنه عانى من إصابات حرجة في الرأس استدعت وضعه في حالة غيبوبة اصطناعية.

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وأكد كل من الشرطة ومكتب الادعاء العام في المدينة أنهما "يعملان بكل طاقتهما" من أجل الكشف عن ملابسات الهجوم.

وكانت الشرطة قد امتنعت في السابق عن إصدار أي بيانات صحفية في هذه القضية لما لها من حساسية في محيط الضحية العائلي، إلا أنها عادت وأكدت أنها ستصدر المزيد من التفاصيل في الأسابيع القادمة.

وشهدت المانيا مؤخرا، عدة حوادث متتابعة كان اخرها اعتقال الشرطة الالمانية لاجئا سوريا هاجم امرأة وقتلها وجرح اثنين آخرين بواسطة ساطور في مدينة ريوتلنجن بجنوب ألمانيا.

يشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.