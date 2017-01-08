توفي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، مساء الأحد، في مستشفى نقل إليه في طهران بعد تعرضه لنوبة قلبية.

وذكرت وسائل اعلام ايرانية، أن رفسنجاني توفي إثر نوبة قلبية رغم جهود الأطباء لإنقاذه عن عمر يناهز الـ83 عاماً.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بوقت سابق من اليوم إن "رفسنجاني ادخل المستشفى في طهران لاصابته بعارض قلبي".

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يذكر ان رفسنجاني ما زال يعد شخصية متنفذة في ايران، إذ يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف بحل الخلافات التي قد تنشأ بين مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور.

ولعب رفسنجاني دورا مهما في السياسة الايرانية منذ الثورة الاسلامية عام 1979، إذ انتخب لفترتي رئاسة، كما تولى رئاسة مجلس الشورى.

وفي السنوات الاخيرة، لعب دورا بارزا في الحركة الاصلاحية في ايران التي كانت تحاول ممارسة نفوذ معتدل على ايران ومرشدها الاعلى آية الله علي خامنئي.