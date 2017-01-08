تواصلت, يوم الأحد, الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في عدة مناطق بسوريا, لليوم العاشر على التوالي, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان معارك دارت بين مسلحي المعارضة والقوات النظامية على جبهات بلدات الزرقية و حزرما والمرج بالغوطة الشرقية.

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وفي ريف حماه, اشارت المصادر الى شن الطيران النظامي غارات جوية على كفرزيتا واللطامنة ودمينة والشنكية, وسط قصف جوي روسي بالصواريخ الفراغية على ناحية عقيربات بالريف الشرقي

من جانبها, اتهمت مصادر مؤيدة مجموعات مسلحة باطلاق صاروخ فيل على مدينة محردة لم ينفجر وتسبب بأضرار مادية.

وفي حلب, قالت مصادر معارضة ان الطيران الحربي استهدف بغاراته منطقة إيكاردا بالريف الجنوبي.

وفي حمص, لفتت مصادر معارضة الى ان القوات النظامية استهدفت برشاشات الشيلكا بلدة السعن الاسود بالريف الشمالي.

وعن ريف ادلب, أفادت مصادر معارضة ان طيران النظامي استهدف بالصواريخ محيط بلدة الفوعة .

بدورها, اتهمت مصادر مؤيدة المجموعات المسلحة باستهداف بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي بقذائف الهاون والصواريخ

وبدأ منذ 10 ايام سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.