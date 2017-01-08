قتل 4 اشخاص وجرح آخرون, يوم الأحد, بعملية دهس بسيارة شحن بالقدس المحتلة, في عملية انتهت بمقتل السائق على يد الشرطة الاسرائيلية.

ونقلت وكالات انباء عن مصادر في الشرطة و خدمات الطوارئ ان "شاحنة يقودها فلسطيني دهست مارة في متنزه شهير بالقدس , مما أسفر عن مقتل أربعة " ثلاث نساء ورجل واحد " واصابة 15 بجروح".

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ووصفت الشرطة الاسرائيلية الحادثة بانها "هجوم متعمد" و "ارهابي".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بمقتل منفذ عملية الدهس برصاص الجنود الإسرائيليي, مشيرة الى ان "الشاحنة خرجت عن مسارها وتوجت بشكل سريع نحو موقف للحافلات حيث احتشد العشرات من الجنود".

جاء ذلك عقب أيام على اصابة جنديين تابعين لقوات حرس الحدود الإسرائيلية بجروح في عملية دهس, نفذت بواسطة دراجة نارية, استهدفتهما على حاجز الجلمة قرب مدينة جنين المحتلة.