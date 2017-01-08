التقى وفداَ فرنسياَ, صباح الاحد, الرئيس بشار الاسد في دمشق, بعد زيارته مدينة حلب للمشاركة في عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان الوفد يضم ثلاثة أعضاء من "الجمعية الوطنية الفرنسية"، ومجموعة من المثقّفين، برئاسة تييري مارياني.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

ووصل الوفد الفرنسي إلى دمشق يوم الخميس الماضي ، وغادر الجمعة إلى حلب, للمشاركة في عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية ، كما زار مخيماً للنازحين ، وعاين حجم الدمار الذي لحق بالمدينة..

وتعرض محيط مطار حلب الدولي لسقوط عدد من القذائف, أمس السبت, ما أدى إلى تأخر سفر النواب الفرنسيين إلى دمشق.

وسيطر الجيش النظامي, مؤخرا, على كامل حلب وأعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول الحالي، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.

وسبق أن زار الوفد الفرنسي برئاسة مارياني سوريا مرارا بالرغم من معارضة السلطات الفرنسية لهذه الزيارات.