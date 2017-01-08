ارتفعت أسعار الخضار والفواكه والسكر بشكل ملحوظ ,خلال الأيام الماضية, في الوقت الذي شهدت فيه أسعار السلع الغذائية استقرارا في الأسواق, مع استقرار أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

ورصد موقع "الاقتصادي" السوري اسعار بعض المواد والسلع الغذائية للأسبوع الأول من كانون الثاني الجاري, حيث وصل سعر كيلوالسكر الفرط الى 475 ليرة بارتفاع حوالي 40 ليرة عن سعر الأسبوع الماضي.

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وتراوح سعر كيلو الرز الإسباني بين 520 إلى 550 ليرة حسب الماركة، بينما بلغ سعر كيلو الرز المصري بحدود 510 ليرة.

وبالنسبة للخضار، شهدت أسعارها ارتفاعات واضحة، حيث بلغ سعر كيلو البندورة الساحلية من النوع الأول 300 ليرة، وكيلو البطاطا 250 ليرة والبصل 175 ليرة والزهرة 150 ليرة والجزر 125 ليرة، وارتفعت أسعار الحمضيات بشكل واضح ليسجّل سعر كيلو البرتقال أبو صرة 150 ليرة، وكيلو الكرمنتينا بـ 250 ليرة.

وارجع معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين الشعيب سبب ارتفاع الأسعار الى "انخفاض إنتاج الخضار محلياً في هذه الفترة، وعدم الاستيراد من الأردن، فضلاً عن قطع الطريق من درعا باتجاه العاصمة، وارتفاع أجور النقل".

وتبدأ أسعار الزيوت النباتية من 700 ليرة لزيت الصويا وسعر عبوة 4 لتر 2700 ليرة، بينما تراوح سعر لتر زيت دوار الشمس بين 800 إلى 900 ليرة، ومعظم الزيوت الموجودة في الأسواق زيوت منتجة محلياً، وبالنسبة للسمنة فبلغ سعر علبة السمنة المحلية وزن 2كغ 1775 ليرة، فيما وصل سعر علبة السمنة المستوردة إلى أكثر من الضعف أي حوالي 4000 ليرة.

وشهدت اسعار الأجبان والألبان استقرارا منذ فترة، وبلغ سعر كيلو الحليب 275 ليرة، واللبن 290 ليرة، وتراوح سعر كيلو الجبنة البلدية بين 1200 إلى 1400 ليرة، أما كيلو جبنة الشلل من النوع الجيد فتجاوز الكيلو منه 2000 ليرة.

وردا على استفسار يتعلق بما تم اتخاذه من إجراءات باتجاه تخفيض الأسعار المرتفعة بشكل عام, نقلت صحيفة "الثورة" المحلية عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي قوله إن "موضوع تخفيض الأسعار يتعلق بالعرض والطلب على المواد".

كما أكد الشلبي على "استمرار مديرية التجارة الداخلية بمتابعة حركة انسياب المواد والسلع بأسواق العاصمة وتوافرها ومراقبة الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير والتأكد من هوامش الأرباح, واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين مع الاستمرار بإصدار نشرات الفروج والخضار والفواكه واللحوم والألبان ومشتقاتها".

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق اعلنت, أواخر الشهر الماضي, عن انخفاض اسعار عدد من المواد الأساسية خلال الشهر في أسواق دمشق، أبرزها انخفاض بنسبة 12.5% لسعر السمن النباتي، وكذلك انخفض سعر السكر 10% والزيت النباتي بنسبة 3%.

ويشار الى أن السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية شهدت في الفترات الأخيرة, ارتفاعات كبيرة متأثرة بارتفاع سعر الصرف.