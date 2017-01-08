أغلقت مديرية الموانئ في اللاذقية مجددا, يوم الأحد, ميناءي اللاذقية وطرطوس ومصب بانياس البترولي, بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مدير الموانئ ميثم ابراهيم اليوسف قوله إنه "تم إغلاق ميناءي اللاذقية وطرطوس التجاريين ومصب بانياس البترولي وكذلك موانئ الصيد والنزهة بسبب الفعالية الجوية المتشكلة حالياً ووصول سرعة الرياح العاصفة إلى 40 عقدة بحرية ما يعادل نحو 75 كم في الساعة".

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وتوقع اليوسف أن "تتم إعادة فتح هذه الموانئ يوم غد عند هدوء الرياح".

وسبق ان تم إغلاق ميناء طرطوس التجاري وميناء بانياس "مصب النفط" مرتين خلال الشهر الماضي, بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة.

ويشار إلى أن إغلاق الموانئ البحرية وإعادة فتحها يتعلق مباشرة بالأحوال الجوية السائدة في المحافظة، إذ تقوم إدارة الميناء بمتابعة الأحوال الجوية وإصدار القرارات الملائمة منعا لوقوع الحوادث البحرية في الميناء.