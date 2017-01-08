أقر مجلس الوزراء, يوم السبت, برنامج عمل تنفيذي لإعادة الخدمات والأنشطة الصناعية والإنتاجية وتعزيز الأوضاع الأمنية لمدينة حلب, وفق خطة عمل مرحلية أولا وإستراتيجية.

وتضمنت الخطة, التي أعلن عنها مجلس الوزراء, خلال جلسته التي عقدها, بحسب وكالة (سانا), تأمين إمدادات الكهرباء والماء والوقود وتقييم المباني التي تحتاج إلى ترميم وفتح الطرقات حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

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وسبق لوزير الكهرباء زهير خربوطلي ان اعلن, يوم الأثنين, عن عودة التيار الكهربائي عبر الخط البديل لمدينة حلب ومضخات مياه الشرب, بعد اصلاح الاعطال.

وتضمن برنامج العمل بما يخص النفط والطاقة زيادة كميات البنزين والغاز والمازوت للمدينة وإرسال وحدة تعبئة غاز متنقلة إلى حلب ومحطتي وقود متنقلة لزيادة مخصصات المدينة من الوقود لتأمين الطاقة اللازمة للمواطنين وعملية الإنتاج والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى حلب بالخطوط القائمة حاليا وبالتوازي إقامة خط بديل.

كما تضمنت الخطة صيانة تأهيل 50 مدرسة على مدار الستة أشهر في الأحياء الشرقية من حلب, ومع بداية العام الدراسي القادم سيصل عدد المدارس المؤهلة إلى 100 مدرسة, فضلا عن تعزيز دوريات قوى الأمن الداخلي والبدء بترميم أقسام الشرطة .

ويشمل برنامج العمل أيضا إعادة تأهيل خمسة مراكز صحية ومستشفيين إضافة إلى صيانة مطار حلب الدولي وإصلاح 18 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية.

وتضمن برنامج العمل تأمين مستلزمات إعادة إقلاع القطاع الصناعي في حلب باعتباره القطاع الذي يمكن التعويل عليه كقاطرة لتحريك عجلة النمو الاقتصادي في المدينة.

وكانت الأمم المتحدة اعلنت منذ ايام عن بدء عودة آلاف الأشخاص إلى شرق حلب, التي كانت خاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة, لرؤية محالهم ومنازلهم وما إذا كان المبنى قائما ولم ينهب , رغم الطقس القارس البرودة والدمار الذي "يفوق الخيال".

يشار الى ان الجيش النظامي سيطر, مؤخرا, على كامل حلب وأعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول الحالي، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.