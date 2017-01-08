سقط 5 قتلى و 15 جريحا , يوم الأحد, بتفجير سيارة مفخخة عند مفرق قرية بيت جن في ريف دمشق الغربي.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله إن "ارهابيين فجروا سيارة مفخخة بكميات من المواد شديدة الانفجار عند مفرق قرية بيت جن قرب بلدة سعسع بالريف الغربي ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من المواطنين".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وبحسب الوكالة, فان الحصيلة النهائية لضحايا التفجير بلغت 5 قتلى و15 جريحا إصابات بعضهم خطرة جدا ما يجعل عدد القتلى مرشحا للزيادة.

ويشار الى أن قرية بيت جن والمناطق المحيطة لها تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة, وكان النظامي باتجاه المنطقة بعد سيطرته على منطقة خان الشيح بداية الشهر الماضي.

من جانبها, قالت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان جبهة "فتح الشام " قامت بتفجير على حاجز سعسع مفرق بيت جن مما أدى لمقتل عدد من عناصر النظامي.

ويتزامن هذا الهجوم مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا, والذي تم برعاية روسية تركية, يومه العاشر, في ظل انتهاكات شملت اشتباكات وغارات جوية.