توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب النسخة الخامسة والعشرين من بطولة قطر إكسون موبيل لكرة المضرب بعد أن تغلب على البريطاني آندي موراي المصنف اول على العالم بمجموعتين لواحدة 6-3 و5-7 و6-4 السبت في ختام البطولة.

وبدأت المواجهة متعادلة في النتيجة 1-1 و2-2 و3-3 قبل أن يكسر الصربي دجوكوفيتش المصنف ثانياً على العالم ارسال البريطاني ويفوز 4-3 ومن ثم 5-3 و6-3.

واحتاج الصربي حامل لقب النسخة الماضية إلى 49 دقيقة للظفر بالمجموعة الأولى.



وبدت الرغبة في الفوز بادية على البريطاني المصنف أول عالميا الذي ظل متقدماً في الشوطين الأولين 1-0 و2-1 و3-2 قبل أن يعادل الصربي 3-3 وتقدم 4-3 بعد أن أضاع موراي فرصةمعادلة النتيجة 4-4 بخسارته للشوط رغم تقدمه فيه 30-0 لكن دجوكوفيتش عاد وأنهاه لمصلحته.



وتقدم دجوكوفيتش مجدداً 5-4 وكان قريباً من اللقب لكنه ظل يصارع على نقطة الفوز بالمواجهة طيلة 5 محاولات كاملة لكن استماتة موراي أعطت ثمارها وتمكن من معادلة النتيجة 5-5 ومن ثم التقدم 6-5 و 7-5 بعد صراع قوي دام ساعة وربع الساعة.



واستغرق النهائي الأول بين المصنفين الأوليين في تاريخ بطولة قطر إكسون موبيل إلى 2.55 دقيقة.



هو اللقب الثاني لدجوكوفيتش على التوالي ليعادل بذلك رقم البريطاني موراي والسويدي ستيفان إيدبيرغ برصيد لقبين اثنين.



وهذا النهائي هو المواجهة رقم 36 بين المصنفين الأول والثاني على العالم، اذ فاز دجوكوفيتش في 25 مباراة، بينما كانت الغلبة للبريطاني في 11مناسبة.