أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت، مقتل "إرهابيين" اثنين وإصابة رجل أمن في عملية نفذتها في حي الياسمين شمال العاصمة الرياض.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الجهات الأمنية تمكنت من رصد مكان تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري (سعودي الجنسية)، "لدوره الخطير في تصنيع أحزمة ناسفة نفذت بها عدد من الجرائم الإرهابية"، مختبئا في منزل يقع بحي الياسمين ومعه شخص آخر، وهو طلال بن سمران الصاعدي (سعودي الجنسية) واتخاذهما من ذلك المنزل "وكرا إرهابيا لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة".

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وأعلنت الداخلية أن القتيل الصعيري يعد خبيرا يعتمد عليه تنظيم "داعش" في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم التي كانت منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير والعمليتان اللتان جرى إحباطهما، الأولى في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فقيه، فيما استهدفت الثانية المسجد النبوي.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في كانون الثاني الماضي، في هجوم على مسجد في الأحساء بالمنطقة الشرقية في السعودية.

يذكر أن السعودية أعدمت مؤخراً 43 شخص أدانتهم بالمشاركة في هجمات نفذها تنظيم "القاعدة" في المملكة بين عامي 2003 و2006 وأسفرت عن مقتل المئات من المحليين والأجانب، وكان من بين المعدومين إلى جانب اعضاء التنظيم، أربعة من الشيعة منهم رجل الدين البارز نمر النمر الذي أثار إعدامه توترات إقليمية