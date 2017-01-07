لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم حرقًا وجُرح ما يقارب 22 آخرين, يوم السبت, بسبب اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في الطريق السيار قرب مدينة أكادير جنوب المغرب.

ونقلت وكالة المغرب العربي عن السلطات المغربية قولها ان احد الجرحى اصيب بجروح بالغة جراء حادث السير الذي وقع في الساعات الأولى من صباح السبت.

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وفتحت السطات المختصة تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته وتحديد المسؤولين عنه.

وتتسبب حوادث السير التي يطلق عليها في المغرب "حرب الطرق" في مقتل آلاف الأشخاص سنويا، كما تعرض آلافا آخرين لعاهات مدى الحياة.