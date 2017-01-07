وقعت الحكومة الأردنية يوم السبت، على اتفاقية منحة بقيمة 10.8 مليون دولار، مقدمة من الدنمارك والمملكة المتحدة، من خلال الصندوق الائتماني، الذي يديره البنك الدولي.

وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية، حسب وسائل اعلام، أن المنحة تأتي كتمويل إضافي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للاستجابة للخدمات الطارئة، وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات الاجتماعية".

وقالت الوزارة إنه "مع التوقيع على هذه الاتفاقية، بلغت قيمة المساهمات الدولية على شكل منح في هذا المشروع 67 مليون دولار، ساهمت في زيادة مناعة بلديات تأثرت بأزمة اللجوء السوري".

وكانت الامم المتحدة اعلنت, في وقت سابق, ان الحكومة الاردنية تتحمل اعباء مالية تقدر بحوالي مليارين و500 مليون دولار سنويا, جراء ازمة اللاجئين السوريين.

ويهدف المشروع إلى مساعدة عدد من البلديات الأردنية والمجتمعات المستضيفة، على معالجة التأثيرات المباشرة لتقديم الخدمات للاجئين السوريين، كما يهدف إلى تعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

ووقعت الاردن وألمانيا أب الماضي، اتفاقية بقيمة 20 مليون يورو مقدمة من بنك الاعمار الالماني لدعم تسريع وصول الاطفال السوريين للتعليم الرسمي.

وبحسب الامم المتحدة، هناك نحو 630 الف لاجئ سوري مسجلين في الاردن بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار 2011.