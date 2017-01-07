اندلع حريق, يوم الجمعة, في نزل للاجئين, بينهم سوريين, في ولاية شمال الراين ويستفاليان بألمانيا, حيث رجحت السلطات أن تكون دوافع حريق " معاداة الأجانب".

ونقل موقع (dw) عن وسائل اعلام ألمانية ان الحريق شب قرب بلدة باد ليبشبرينغه, حيث تولت "هيئة حماية الدولة" التحقيقات.

والنزل الذي شب فيه الحريق يأوي عائلات من سوريا وأفغانستان وأريتريا مع أطفالها.

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وجاءت الحادثة بعد يوم على اندلاع حريق في نزل للاجئين في بلدة هوفيلهوف شتاومويله, ما أسفر عن إصابة ثلاثين شخصا, وتم اتهام لاجئين بإضرامه واعتقال عدد منهم .

وتعرضت مؤخرا نزل اللاجئين في ألمانيا لحوادث احتراق وعدة هجمات واعتداءات, اسفرت عن سقوط جرحى