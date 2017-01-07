سقط قتلى وجرحى من المدنيين جراء قصف نفذته طائرات التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, في قريتي غضبان والسويدية كبيرة بريف الرقة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة قولها ان "طائرات تابعة لـ شنت خلال الـ24 ساعة الماضية غارات جوية على مناطق في ريفي الرقة الشمالي والغربي, أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين في قرية غضبان و9 مدنيين بينهم 5 اطفال في قرية السويدية كبيرة”.

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من جهتها, افادت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان مدنيين اثنين قتلوا إثر غارات لطائرات "التحالف الدولي" على قرية الضبعان غرب مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

من جانبها, اشارت مصادر معارضة الى مقتل شخصين وسقوط جرحى بقصف لطيران التحالف الدولي على قرية الضبعان بريف الرقة.

وسبق ان شن طيران التحالف غارات في الـ21 من كانون الأول الماضي على مدينة الطبقة, مااسفر عن مقتل مدنيين, كما استهدف التحالف في 8 من الشهر نفسه مبان في منطقة المشبرفة, ماادى الى سقوط قتلى من المدنيين..

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق في 2014, فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه الى ادنى مستوياته منذ أكثر من سنتين ونصف.