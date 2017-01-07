سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم السبت, جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سيارة مفخخة انفجرت في مدينة اعزاز ، خلفت العشرات من القتلى والجرحى, وسط حالة استنفار كاملة للدفاع المدني والقوى الأمنية في المدينة.

وتحدثت بعض المصادر ان السيارة انفجرت بالقرب من مبنى المحكمة الشرعية والهلال الأحمر.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

بدورها, اشتر مصادر مؤيدة الى ان عشرات القتلى سقطوا جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة اعزاز..

وتضاربت الانباء حول حصيلة الضحايا, حيث تحدثت المصادر ان عدد القتلى بلغ أكثر من 15كحصيلة اولية, فيما اشارت مصادر اخرى الى سقوط اكثر من 25, بينما ذكرت مصادر اخرى ان الحصيلة بلغت 50.

وبث نشطاء عبر صفحاتهم على الانترنت مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لانفجار السيارة المفخخة في اعزاز , كما نشروا صور من مكان وقوع الحادثة.

ولم تتبنى أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف المدينة.

وشهدت مدينة اعزاز مؤخرا عدة انفجارات, اسفرت عن سقوط ضحايا, غالباً ما تنفذها عناصر تنظيم الدولة "داعش", كرد على العمليات العسكرية التي تخوضها المعارضة المسلحة في الريف الشمالي والشرقي.