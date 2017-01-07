اسقط سلاح الجو التركي , يوم السبت, طائرتين بدون طيار تابعتين لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في شمالي سوريا ضمن عملية درع الفرات, والتي بدأت في شهر اب الماضي.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الجيش التركي قوله انه " قتل 21 مسلحاَ من داعش ودمر 12هدفا للتنظيم شمالي حلب، في الساعات الـ 24 الماضية".

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وتتركز المعارك بريف حلب على مشارف مدينة الباب بين الجيش الحر" المدعوم تركياَ و"داعش", وسط قصف تركي على مواقع التنظيم في المدينة, فيما طلبت تركيا من التحالف الدولي تقديم دعم جوي لانتزاع الباب.

وأطلقت تركيا في 24 آب الماضي معركة "درع الفرات"، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من تنظيم "داعش" اهمها جرابلس ودابق وصوران.

وتعارض الحكومة التدخل التركي شمال سوريا وتعتبره "عدواناَ", في حين اعلنت تركيا على لسان عدد من مسؤوليتها ان العملية مستمرة حتى زوال كل التهديدات التي تشكلها "المنظمات الارهابية".