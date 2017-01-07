حسم الجيش موقعته أمام الوحدة بهدف وحيد والطليعة على الحرية بهدفين دون رد والمحافظة على جبلة بهدف مقابل لا شيء والشرطة على حطين بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم .

فعلى ملعب الفيحاء بدمشق حسم الجيش حامل اللقب لقاء القمة بالفوز على الوحدة حامل لقب كأس الجمهورية بهدف وحيد حمل توقيع المهاجم محمد الواكد في الدقيقة 27 وقدم الفريقان مباراة جيدة المستوى مع أفضلية للجيش الذي تميز بانتشاره الأفضل وانضباطه التكتيكي في حين تأثر الوحدة بغياب بعض لاعبيه وأبرزهم أسامة أومري.

على ملعب المحافظة بدمشق فاز المحافظة على جبلة بهدف وحيد سجله جلال الدكر في الدقيقة 54 وكان المحافظة الافضل طيلة مراحل المباراة والأميز انتشارا واستحواذا على الكرة بينما ظهر جبلة بمستوى عادي في خطي الوسط والهجوم الا ان دفاعه كان جيدا.



وعلى الملعب البلدي بحماة حقق الطليعة فوزا مهما على الحرية بهدفين دون رد سجلهما خالد دينار وعبد الله فاخوري في الدقيقتين 11و 91 وقدم الفريقان مباراة جيدة المستوى أسعدت الجمهور الكبير الذي حضر المباراة.



وفي ملعب الباسل باللاذقية ألحق الشرطة الهزيمة الاولى بحطين لهذا الموسم وفاز عليه بنتيجة 2-1.

وعلى ضوء هذه النتائج يتصدر كل من الجيش والطليعة وحطين والشرطة الترتيب بست نقاط ثم الكرامة والمحافظة بخمس نقاط فالوحدة والاتحاد بأربع نقاط ثم الفتوة بثلاث نقاط فجبلة والمجد وتشرين بنقطتين لكل منها فالنواعير والوثبة بنقطة لكل منهما وأخيرا الحرية والجزيرة دون نقاط.



وتستكمل الجولة السبت بلقاءات المجد مع الفتوة على ملعب تشرين بدمشق والاتحاد مع النواعير وتشرين مع الوثبة على ملعبي المدينة الرياضية والباسل في اللاذقية.