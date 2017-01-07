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السوري حازم نو يحرز أفضل مركز بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة المضرب
اخبار الرياضة

تقدم لاعب منتخب سورية لكرة المضرب لفئة تحت 18 عاما حازم نو 62 مرتبة في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة ليحتل المركز 172 عالميا وهو أفضل مركز يحققه لاعب سوري والأفضل في مسيرته الرياضية.


وبلغ لاعب منتخبنا وهو من مواليد عام 2000 هذا المركز عقب استبعاد اللاعبين من مواليد 1998 من تصنيف فئة الشباب مطلع العام الجاري وضمهم لفئة فوق 18 عام.

 

وبعد النتائج الجيدة التي حققها في البطولات التي شارك فيها خلال العام الماضي حيث أحرز مع لاعب كوري جنوبي المركز الثاني لمنافسات الزوجي في بطولة اندونيسيا الدولية كما حقق المركز ذاته لمنافسات الفردي في بطولة تايلاند الدولية.

سيريانيوز

2017-01-07 09:59:03
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