أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، يوم الجمعة، أنها تمكنت من انتزاع السيطرة على قلعة جعبر الواقعة غربي مدينة الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).











ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم قوات "سوريا الديمقراطية" طلال سيلو، قوله، إن "القوات تمكنت من استعادة السيطرة على قلعة جعبر على ضفاف بحيرة الأسد يوم الخميس".



وأضاف سلو أن "القوات تتحرك حاليا بشكل كامل باتجاه منطقة السد"، مشيرا إلى أن "تقدمها تباطأ بسبب الضباب الكثيف الذي أتاح لمقاتلي "داعش" استخدام أساليب التسلل للمهاجمة".



وتقع القلعة قرب سد على نهر الفرات، تهدف "سوريا الديمقراطية" إلى السيطرة عليه أيضا في المرحلة الحالية من حملتها.



وكانت قوات "سوريا الديمقراطية", أعلنت تقدمها في ريف الرقة الغربي, حيث استطاعت السيطرة على عدة قرى, التي كانت خاضعة تحت سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), ضمن المرحلة الثانية لحملة "غضب الفرات" لتحرير الرقة.



وكانت "قوات سوريا الديمقراطية", أعلنت مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، أنها "بدأت حملة عسكرية واسعة للسيطرة على مدينة الرقة من مسلحي داعش بدعم من التحالف الدولي".



يذكر أن قوات "سوريا الديمقراطية" تعتبر شريك أساسي للولايات المتحدة في الحملة التي تقودها ضد تنظيم "داعش" في سوريا.



سيريانيوز



