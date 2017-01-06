أصيب 15 شخصاً بجروح ، يوم الجمعة، إثر اصطدام حافلة تقل ركاباً بشاحنة على مدرج هبوط طائرات في مطار مدينة فرانكفورت الألمانية.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية، عن متحدث باسم مطار فرانكفورت لم تسمه، قوله ان 15 شخصاً أصيب وفق التقديرات اثر اصطدام حافلة تقل 75 راكباً كانوا قد وصلوا الى مطار فرانكفورت عبر رحلة قادمة من برشلونة.

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في حين نقلت وكالة (أسوشيتد برس) عن متحدث باسم الشرطة قوله أن 3 من المصابين حالتهم خطرة، وهم سائقي المركبتين واحد الركاب.

ولم يتم تحديد سبب الحادث أو نوع الشاحنة التي اصطدمت بالحافلة، بينما قال راديو محلي انها كانت شاحنة لنقل الأمتعة.

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