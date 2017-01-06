أكدت هيئة الأركان العامة للجيش النظامي، يوم الجمعة، أن الإسناد الجوي الروسي لقواتها لعب الدور الرئيس في الانتصارات التي مهدت لاتفاق وقف النار وخلقت الظروف اللازمة لإطلاق التسوية السياسية في سوريا.

ونقتل وكالة "إنترفاكس" الروسية عن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش النظامي العماد علي أيوب قوله أن "الموقف الروسي الثابت والمتمثل في مواصلة دعم الجيش السوري، يشكل أساسا صلبا يمكن الاستناد إليه في قتال المجموعات الإرهابية."

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا ..

وأضاف أيوب "يأمل الشعب السوري في استمرار تعزيز العلاقات مع روسيا الاتحادية على جميع الأصعدة بما فيها تعزيز التعاون العسكري حتى بعد النصر على الإرهاب"، متقدماً بالشكر لجميع العسكريين الروس على ما قدموه من تضحيات في سوريا.

ويأتي كلام العماد أيوب، تزامناً مع إعلان هيئة الأركان الروسية البدء بسحب جزء من قواتها في سوريا، حيث تم سحب حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" وطراد "بطرس الأكبر" ومجموعة السفن المرافقة لهما من منطقة تمركزهما قبالة الساحل السوري.

وساعد التدخل العسكري الروسي الذي بدأ في سوريا أيلول الـ2015 على تحويل دفة الحرب لصالح الجيش النظامي، وخاصة في جبهة حلب، التي تمكن النظامي من بسط سيطرته عليها في 22 كانون الأول الماضي، وذلك عقب حرب عنيفة شهدتها المدينة، أدت لمئات الضحايا ودمارا في البنى التحتية.

سيريانيوز