أنعش توتنهام المنافسة في الدوري الإنكليزي الممتاز بعدما فرمل جاره اللندني تشيلسي المتصدر ووضع حداً لمسلسل انتصاراته المتتالية عند 13 مباراة بالفوز عليه 2-صفر في ختام المرحلة العشرين.

ويدين توتنهام بفوزه الخامس على التوالي والأول على تشيلسي في مواجهاتهما الخمس الأخيرة إلى المتألق ديلي آلي الذي سجل الهدفين، وحرم فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية خلال موسم واحد.



وسيكتفي تشيلسي بتشارك الرقم القياسي (13 انتصاراً متتالياً) مع جاره الآخر أرسنال الذي حققه خلال موسم 2001-2002، علماً بأن فريق "المدفعجية" أضاف فوزاً آخر في مستهل الموسم التالي ليصبح أيضاً صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية الممتدة من موسم لآخر.



وهذه الهزيمة الأولى لتشيلسي في الدوري منذ أن سقط أمام أرسنال بالذات (صفر-3) في 24 أيلول الماضي، إلا أنها لم تكن مكلفة كثيراً على صعيد الترتيب لأنه يتقدم بفارق 5 نقاط عن ليفربول الثاني (44 نقطة) الذي اكتفى الاثنين بالتعادل مع سندرلاند (2-2).



في المقابل، حافظ توتنهام على سجله المميز في معقله أمام جاره اللدود حيث لم يخسر أمامه منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2012، كما أبقى مدربه الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو على سجله المثالي في مباريات دربي لندن على "وايت هارت لاين"، إن كان ضد تشيلسي أو أرسنال وكريستال بالاس ووست هام يونايتد (فاز بثماني مباريات وتعادل في أربع دون أن يخسر أي واحدة في معقل فريقه).



ورفع توتنهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي الفائز الاثنين على برنلي 2-1، علماً بأنه سيواجه الأخير في 21 الحالي على "ستاد الاتحاد".\



والهدف العاشر لآلي في 19 مباراة شارك فيها هذا الموسم، فعادل مجموع الأهداف التي سجلها في 33 مشاركة الموسم الماضي، والأهم من ذلك أنه أعاد الأمل بإمكانية منافسة تشيلسي على اللقب هذا الموسم.