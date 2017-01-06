وضع ريال مدريد قدماً في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا بفوزه الكبير على ضيفه القوي إشبيلية 3-صفر على ملعب "سانتياغو برنابيو" في ذهاب الدور ثمن النهائي.

ويدين ريال بهذا الفوز المريح على إشبيلية الذي يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق 4 نقاط فقط عن النادي الملكي المتصدر، إلى الكولومبي خاميس رودريغيز الذي عوّض غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله هدفين.



وخاض ريال اللقاء بغياب رونالدو من أجل إراحته على ما يبدو، والمدافعين القائد سيرخيو راموس والبرتغالي الآخر بيبي بسبب الإصابة.



واستهل ريال اللقاء بشكل مثالي إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 11 عبر خاميس رودريغيز الذي استفاد من خطأ للفرنسي ستيفن نزونزي بعد ضغط من البرازيلي كاسيميرو، ليخطف الكرة عند مشارف المنطقة قبل أن يطلقها بعيداً عن متناول الحارس سيرخيو ريكو.



ووجّه ريال الضربة القاضية لإشبيلية قبل نهاية الشوط الأول بتسجيله هدفين آخرين عبر فاران بكرة رأسية إثر ركلة ركنية للنادي الملكي (29)، ثم أضاف خاميس رودريغيز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث من ركلة جزاء غير واضحة انتزعها الكرواتي لوكا مودريتش من الأرجنتيني غابرييل ميركادو (44).



وأكد النادي الملكي تفوقه على إشبيلية في مسابقة الكأس إذ حقق فوزه السابع توالياً عليه. وتوّج نادي العاصمة بلقبه الأول مع زيدان على حساب إشبيلية حين تغلب عليه 3-2 بعد التمديد في آب/أغسطس ضمن كأس السوبر الأوروبية التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



وخرج ريال منتصراً من المواجهات الـ9 الأخيرة التي جمعته بإشبيلية على "سانتياغو برنابيو" في مسابقتي الدوري والكأس المحليين، وهو لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الـ38 الأخيرة في كل المسابقات.



ويجدّد الفريقان الموعد في 12 الشهر الحالي حين يسافر "الملكي" إلى الأندلس لخوض لقاء الإياب وسيبقى هناك لأنه سيلتقي إشبيلية بعدها بثلاثة أيام فقط وهذه المرة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الذي يعاود نشاطه في عطلة نهاية الأسبوع الحالي حيث يلتقي رجال زيدان مع غرناطة على أرضهم.



وقطع ريال سوسييداد شوطاً مهماً للغاية لبلوغ الدور ربع النهائي بفوزه على ضيفه فياريال 3-1 على ملعب "أنويتا".