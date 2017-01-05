دعا "الائتلاف الوطني" المعارض يوم الخميس، مجلس الامن الدولي والاطراف الضامنة لوقف اطلاق النار الى التدخل لوقف هجوم قوات النظام وحلفائه خصوصا على منطقة وادي بردى قرب دمشق بشكل "فوري".

واتهم الائتلاف في بيان نشرته وكالة الانباء الفرنسية ( ا ف ب) قوات النظام وحلفاءها بارتكاب "الخروقات وجرائم الحرب خصوصا في منطقة وادي بردى" داعيا "مجلس الأمن والأطراف الضامنة الى وقف الهجمات فوراً وإدانة مرتكبي الخروقات ومعاقبتهم".

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وتشهد منطقة وادي بردى اشتباكات, منذ حوالي الأسبوعين, بين الفصائل المسلحة والجيش النظامي الى جانب تكثيف القصف من قبل الأخير على المنطقة, حيث تتهم المعارضة النظامي بخرق مستمر للهدنة التي أعلن عنها مؤخرا بوساطة روسية تركية, في حين تشير مصادر موالية إلى أن الجيش يستهدف عناصر من "النصرة" الغير مشمولين بالهدنة.

وحث الائتلاف مجلس الأمن على "تبني قرار يطالب بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا على الفور وإلزام جميع الأطراف بالتوقف عن دعمها أو توفير غطاء سياسي أو قانوني لها" في اشارة الى مقاتلي ايران وحزب الله اللبناني ومقاتلين عراقيين.

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي منذ يومين بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.

ويتضمن اتفاق الهدنة عقد مفاوضات سلام الشهر الحالي في استانا عاصمة ازاخستان تعمل روسيا وايران وانقرة على انجاحها.