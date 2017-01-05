أصيب 11 طفلا صينيا بجراح يوم الاربعاء، في هجوم بالسكين على حضانة أطفال جنوب الصين.

ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية عن الشرطة قولها ان " المشتبه فيه كان في حضانة الأطفال لأخذ ابنه الطفل فى بلدة يويى بمدينة بينغشيانغ, واصاب الأطفال بسكين مطبخ بعد دخوله الى المبنى ".

واشارت الشرطة الى انها تحتجز المتهم في الوقت الحالي، للتحقيق في أسباب الواقعة.

ويعاني 3 من الاطفال من اصابات خطيرة, وتم نقلهم الى المشسفى.

ويشار على انه برغم من أن جرائم العنف نادرة في الصين، مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى، إلا أن هناك سلسلة من الهجمات تستهدف الأطفال في الأعوام الأخيرة.