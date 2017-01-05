"سامسونغ" تكشف عن سلسلة هواتف Galaxy A نسخة 2017 علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت "سامسونغ" عن سلسلة هواتف Galaxy A نسخة 2017، المتضمنة 3 هواتف مع هيكل معدني ومقاومة للماء والغبار، مع طبقة حماية زجاجية من نوع 3D Glass.

وبحسب موقع news.samsung، فإن السلسلة تتضمن هاتف Galaxy A3 بقياس شاشة 4.7 إنش، وGalaxy A5 بقياس شاشة 5.2 إنش، وGalaxy A7 بقياس شاشة 5.77 إنش. مواصفات هاتف Galaxy A7 شاشة بقياس 5.7 إنش بدقة 1080×1920 بيكسل (Full HD) مصنوعة بتقنية Super AMOLED، مع طبقة حماية زجاجية من نوع 3D Glass. معالج ثمانيّ الأنوية بترددٍ قدره 1.9 غيغاهرتز. ذاكرة عشوائية بسعة 3 غيغابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 32 غيغابايت، قابلة للتوسعة عبر منفذ microSD. الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميغابيكسل مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل أيضًا. يدعم الاتصال اللاسلكيّ بمعايير: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/, NFC Bluetooth 4.2 نظام التشغيل: أندرويد 6.0 مارشميلو. البطارية بسعة 3600 ميللي آمبير تدعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB Type-C. الأبعاد: 156.8×77.6×7.9 ميللي متر. مواصفات هاتف Galaxy A5 شاشة بقياس 5.2 إنش وبدقة 1080×1920 بيكسل (Full HD) مصنوعة بتقنية Super AMOLED، مع طبقة حماية زجاجية من نوع 3D Glass. معالج ثماني الأنوية وبترددٍ قدره 1.9 غيغاهرتز. الذاكرة العشوائية بسعة 3 غيغابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 32 غيغابايت، قابلة للتوسعة حتى 256 غيغابايت عبر منفذmicroSD. الكاميرا الخلفية بدقة 16 ميغابيكسل، الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل. يدعم الاتصال اللاسلكيّ بمعايير: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC نظام التشغيل: أندرويد 6.0 مارشميلو. البطارية بسعة 3000 ميللي آمبير، تدعم الشحن السريع عبر منفذ USB Type-C. الأبعاد: 146.1×71.4×7.9 ميللي متر. مواصفات هاتف Galaxy A3 شاشة بقياس 4.7 إنش وبدقة 720×1280 بيكسل (HD) مصنوعة بتقنية Super AMOLED. معالج بثمانية أنوية وبترددٍ قدره 1.6 غيغاهرتز. ذاكرة عشوائية بسعة 2 غيغابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 16 غيغابايت، قابلة للتوسعة حتى 256 غيغابايت عبر منفذmicroSD. الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغابيكسل وبفتحة عدسة f/1.9 مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أيضًا مع فتحة عدسة f/1.9. يدعم الاتصال اللاسلكيّ بمعايير: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C. نظام التشغيل: أندرويد 6.0 مارشميلو. البطارية بسعة 2350 ميللي آمبير/ساعي. الأبعاد: 135.4×66.2×7.9 ميللي متر. ويشار إلى أن "سامسونغ" لم تعلن بعد عن موعد طرح الأجهزة الجديدة في الأسواق بشكل رسمي، ولم تعلن بعد عن السعر، بينما ستتوفر الهواتف بأربعة خيارات بالنسبة للألوان، وهي الأسود، والذهبي، والأزرق الفاتح، والوردي.

2017-01-05 18:57:15 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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