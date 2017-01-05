نشرت " Dell" على موقعها الرسمي صورة لحاسب XPS جديد متحول بحجم 13 أنش من فئة 2 في 11، مع شاشة بإطارات نحيفة.

وبحسب theverge، فإن الحاسب الجديد قادم مع شاشة مبتكرة من الحافة للحافة، ويمكن أن تعمل من الاتجاهين، بينما لم توضح الصورة تفاصيلاً أكثر عن الجهاز.

ومن المتوقع أن يأتي الحاسب بمعالج أقوى وبطارية أكبر وذاكرة وصول عشوائية أسرع من النسخة السابقة التي تم إطلاقها 2015.

ومن المنتظر أن تكشف Dell عن تفاصيل ومواصفات جهاز حاسب 13-inch XPSالمتحول الجديد، خلال فعاليات معرض CES 2017.