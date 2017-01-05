أكدت تقارير مختصة، أن تطبيق "WhatsApp" سيتوقف عن العمل على الأجهزة والهواتف الذكية القديمة.

ونقلت صحيفة "ديلي اكسبريس" عن مصممي التطبيق، أنه لن يعمل لاحقاً على هواتف iPhone 3GS وأجهزة "آندرويد" 2.1 و2.2، Windows Phone 7.

وبرر مصمموا "واتس اب" وقف دعم الأنظمة المذكورة، بأنها لم تعد قادرة تخديم التحديثات القادمة.

وأكد مصمووا التطبيق، أن دعم أنظمة Blackberry OS وBlackberry 10 وNokia S40 وNokia Symbian S60 سيستمر حتى 300 يونيو حزيران القادم.