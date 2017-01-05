اشتكى بعض مستخدمي هاتف Galaxy S7 من تصدع تلقائي لعدسة الكاميرا الخلفية دون أي حوادث ارتطام.

وبحسب phonearena، فقد تم رصد بعض الشكاوي من مستخدمي هاتف Galaxy S7 على صفحات منتدى "سامسونغ"، إلا أن الشركة ردت بأن ذلك عبارة عن حوادث متفرقة، رغم تسجيل العملاء 22 صفحة من الشكاوى لنفس المشكلة في الهاتف.

وتبلغ تكلفة إصلاح عدسة كاميرا هاتف Galaxy S7 حوالي 70 تقريباً، بينما لم تقدم "سامسونغ" أي عروض لمعالجة المشكلة حتى مع وجود بعض هذه الوحدات في فترة الكفالة.

إلا أن "سامسونغ" أكدت عدم مسؤوليتها عن هذه الحوادث، رغم تكرار الشكاوى التي سجلت لنفس المشكلة.