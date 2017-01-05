"ال جي" تكشف عن مكنسة ذكية بمحرك يدور أسرع من محرك الطائرة بـ 16 مرة علوم وتكنولوجيا شارك

كشفت "ال جي" عن مكنسة ذكية لاسلكية تحوي على متور يدور أسرع 16 مرة من محرك الطائرة.

وبحسب موقع " cnet" فإن مكنسة CordZero تحوي بطاريتين قابلتين للتبديل إضافة إلى مقبض صغير يساعد على الوصول الى الزوايا. وتعمل المكنسة بنظام HEPA للتنقية على خمس مراحل، مع قدرة شفط 140 وات، وتقنيةAxial Turbo Cyclone لالتقاط الغبار الناعم، ومزودة بفرشاة ملفوفة لمنع التشابك. وتدوم بطارية المكنسة CordZero من "ال جي" حتى 80 دقيقة كاملة، وقادرة على التنظيف بشكل عمودي وأفقي.. ولم تعلن الشركة بعد عن تكلفة كل من المكنسة وعصاها، مؤكدةً قرب طرحها في أسواق الولايات المتحدة الأميركية .

2017-01-05 18:54:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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