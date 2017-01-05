أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني يوم الخميس، إن علاقات بلاده الدبلوماسية مع سوريا مستمرة منذ بداية الأزمة.

ونقلت وكالة (عمون) الإخبارية الأردنية، عن المومني قوله إن "السفارة الأردنية تعمل في سوريا، و كذلك الأمر بالنسبة لسفارة دمشق في عمان".

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وأوضح المومني أن الأردن استثنى نفسه من قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، "وذلك بسبب الكم الكبير من المصالح الثنائية بين البلدين".

وقامت الحكومة الأردنية في 2014، بطرد السفير السوري في عمان بهجت سليمان، وذلك بعدما اعتبرته شخصا "غير مرغوب به" بسبب "إساءاته المتكررة"، الأمر الذي ردت عليه الخارجية السورية باعتبارها القائم بأعمال السفارة الأردنية بدمشق "شخص غير مرغوب فيه"، ومنعت دخوله البلاد.

وشدد الأردن مرارا على ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة السورية, محذرا من انعكاس التطورات السورية على استقرار المنطقة ودول الجوار.