أكد الرئيس بشار الأسد، ومستشار الأمن الوطني مبعوث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فالح الفياض يوم الخميس، على تعزيز التعاون والتنسيق بمختلف المسميات بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

وقال بيان رئاسي إن "الأسد ومستشار الأمن الوطني مبعوث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فالح الفياض، شددا خلال لقاءهما في دمشق، على أن الإنجازات التي تحققت في كلا البلدين في مجال الحرب على الإرهاب والتي كان آخرها دحر الإرهابيين من حلب وتقدم القوات العراقية في الموصل تمثل بالتأكيد انتصارا للشعبين الشقيقين لأن العدو واحد وهو الإرهاب وايديولوجيته التكفيرية المدمرة".

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وتخوض القوات العراقية معارك ضد التنظيم الإرهابي، وتسعى لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل معقل التنظيم في العراق، بينما تمكن الجيش النظامي من بسط سيطرته على مدينة حلب في كانون الأول الماضي بعد انتهاء عملية ترحيل للمسحلين من أجزاءها الشرقية وإعلانها مدينة خالية السلاح والمسلحين.

ونقل المستشار الفياض للرئيس الأسد رسالة شفهية من العبادي أكد فيها على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين سوريا والعراق في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها وضرورة تعزيز هذا التعاون في الفترة المقبلة، بحسب الوكالة.

وكان نائب الرئيس العراقي رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، أعرب يوم الثلاثاء عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة للقوات النظامية في سوريا بعد انتهاء المعركة وطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من العراق.

واوضح البيان ان "الرئيس الأسد والمستشار الفياض اكدا أهمية تضافر جهود جميع الدول في مكافحة الإرهاب لأن مآل هذه الحرب سيرسم ليس فقط مستقبل شعوب المنطقة بل سيكون له تأثيراته على شعوب العالم كافة خاصة أن الإرهاب لا يعرف حدودا ودليل ذلك الهجمات الإرهابية التي استهدفت العديد من الدول في المنطقة وخارجها".

وكان الرئيس الأسد قال خلال لقائه أمين عام الحزب الشيوعي البيلاروسي كاريينكو ايغور فاسيليفيتش في شباط الـ2016، إن الحرب في سوريا هي جزء من حرب أشمل يشنّها الغرب بقيادة أميركية، بهدف "رسم خريطة جديدة للمنطقة والعالم".

وشهدت عدة عواصم أوروبية هجمات إرهابية، ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى، ما دفع ببعض الدول لتشديد إجراءاتها الأمنية، في ظل قلق متواصل من وقوع مزيد من الهجمات.