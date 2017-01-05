قال المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الخميس، إن الأمم المتحدة تدعم اللقاء التشاوري المرتقب في أستانا حول التسوية في سوريا.

وأعرب دي ميستورا في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، عن أمل الأمم المتحدة في إمكانية المشاركة في اللقاء المرتقب في عاصمة كازاخستان والتي تمضي الاستعدادات لعقده على قدم وساق.

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وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، أكد يوم الثلاثاء، أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا لن يشارك في محادثات أستانة المرتقبة بشأن الأزمة السورية، لكن مسؤولا أمميا آخر سيكون متواجدا هناك ، دون ان يحدد هويته.

ولفت المبعوث الدولي الى إن الأمم المتحدة "ستأخذ بعين الاعتبار" أي مبادرة ستصدر عن لقاء أستانا، معربا عن ثقة المنظمة الدولية بقدرة روسيا وتركيا على إنجاح الهدنة في سوريا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أعلن، يوم الأربعاء، أن مشاورات أستانا ستبدأ في 23 من هذا الشهر، في حال التزمت أطراف النزاع في سوريا باتفاق وقف إطلاق النار.

وكان اتفاقاً روسيا أمريكياً قضى بالتوصل الى وقف اطلاق نار شامل في سوريا، وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، سيبدأ النظام السوري والمعارضة مفاوضات سياسية في أستانا الكازاخستانية تحت موسكو وأنقرة.

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