أعلن ثلاثة نواب فرنسيين , يوم الخميس، عزمهم زيارة مدينة حلب, يوم الجمعة القادم، تعبيرا عن "تضامنهم مع مسيحيي الشرق" بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد لدى الطائفة الارمنية, فضلا عن لقاء عد من المسؤولين في المدينة .

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية ( ا ف ب) عن النواب تييري مارياني ونيكولا دويك وجان لاسال قولهم، في بيان لهم, إنها "مبادرة محض شخصية"", ومن المقرر ان يلتقون خلال الزيارة "مسؤولين سياسيين" في حلب ودمشق، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

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وسبق أن زار تييري مارياني سوريا مرارا بالرغم من معارضة السلطات الفرنسية لهذه الزيارات.

وفي آذار الماضي، قضى مع نيكولا دويك وبرلمانيين فرنسيين آخرين اجازة عيد الفصح في دمشق "تضامنا مع مسيحيي الشرق"، والتقوا في هذه المناسبة الرئيس بشار الاسد.

ويأمل النواب خلال زيارتهم الجمعة "الاطلاع على حقيقة الوضع في المدينة" و"الاستعلام عن الوضع العسكري والانساني" في سوريا، بحسب ما جاء في البيان.

يشار الى ان الجيش النظامي سيطر, مؤخرا, على كامل حلب وأعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول الحالي، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.