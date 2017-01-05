سقط قتلى وجرحى, يوم الخميس, جراء تفجير بسيارة مفخخة قرب الملعب البلدي في مدينة جبلة باللاذقية.

ونقلت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية عن قائد شرطة اللاذقية اللواء ياسر الشريطي قوله إن تفجير "إرهابي" وقع قرب الملعب البلدي في مدينة جبلة تسبب بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

من جهتها, أفادت معاونة مدير صحة اللاذقية الدكتورة مجدولين موسى في تصريح لسانا, " بوصول جثامين 9 قتلى و25 جريحا إلى مشفى جبلة الوطني نتيجة التفجير الإرهابي بسيارة مفخخة قرب الملعب البلدي في المدينة".

من جهتها, ذكرت مصادر معارضة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قتلى سقطوا جراء تفجير هز مدينة جبلة.

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تحدث نشطاء ان التفجير في جبلة نفذ بجانب مقرات الدفاع الوطني, ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ولم تعلن اي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير الذي وقع في مدينة جبلة.

ونشر نشطاء مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى من تفجير السيارة المفخخة وتجمهر المواطنين حول مكان الحادث, فضلا عن عدة صور من مكان وقوع الانفجار.

وجاء ذلك عقب أقل من أسبوع على وقوع انفجارين نفذهما انتحاريين بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس, أديا الى سقوط عنصري أمن .





ويشار الى أن مدينتي طرطوس وجبلة الساحليتين شهدتا، أيار الماضي، مجموعة من التفجيرات المتزامنة والمتلاحقة بسيارات مفخخة وتفجيرات نفذها انتحاريون في اكثر من موقع في المدينتين، أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات، تلاها إعلان "داعش" تبنيه العمليات.



