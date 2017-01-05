سيريانيوز :: المرشح الأقوى لخلافة الرئيس الفنزويلي سوري الأصل من هو؟

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ. ف. ب." عن مادورو قوله, في خطاب متلفز خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة, انه "عين العيسمي, البالغ من العمر (42 عاما), السياسي السوري الاصل الذي يعتبر من اقوى حكام الولايات في فنزويلا، في منصب نائب الرئيس للفترة الممتدة بين 2017 و2018".

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ويشار الى أن مادورو تنتهي ولايته رسميا في كانون الثاني 2019 ولكن المعارضة تسعى للاطاحة به عبر استفتاء شعبي.

ويذكر أن العيسمي دخل المعترك السياسي من بوابة الحركة الطالبية حيث كان قياديا طالبيا ثم اصبح محاميا وخبيرا في العلوم الجنائية وهو يعتبر كذلك احد اقوى اركان الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم منذ 1999.

وكان العيسمي, الذي ولد في فنزويلا لأب منحدر من جبل الدروز في سوريا انتخب, في وقت سابق, حاكما لولاية اراغوا التي تعتبر احدى اكثر ولايات البلاد عنفا.

سيريانيوز

2017-01-05 14:12:06