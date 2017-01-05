وضعت أنقرة, يوم الخميس, شرطا للمشاركة بالمفاوضات حول سوريا, المزمع عقدها الشهر الحالي في عاصمة خازاخستان أستانة, يتمثل بعدم مشاركة "حزب الاتحاد الديموقراطي".

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين قوله, في مؤتمر صحفي, إن" أنقرة تشترط مشاركة ممثلي "المعارضة" السورية الحقيقيين وعدم مشاركة "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي في مفاوضات أستانة.

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ويشار الى أن كازاخستان وضعت, مؤخرا, شرطا لاستضافة محادثات السلام بشأن سوريا والذي تمثل أيضا بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد كالين أن" روسيا وتركيا تلعبان الدور الرئيسي في حل الأزمة السورية"، متهماً "جهات بالسعي إلى إفشال هذه العملية من خلال الهجمات الإرهابية".

وجاء ذلك عقب يوم من اعلان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن مفاوضات أستانا، ستبدأ في 23 كانون الثاني الجاري، في حال التزمت أطراف النزاع في سوريا باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف كالين أن" نجاح مفاوضات أستانا في كازاخستان، مرتبط بنجاح وقف إطلاق النار في سوريا .

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.