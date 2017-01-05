شهدت مناطق عدة مناطق, يوم الأربعاء, خروقات لاتفاق الهدنة, لليوم السادس على التوالي, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان ضحايا سقطوا إثر قصف النظام بالبراميل المتفجرة قرية الجابرية في ريف حماة الشرقي.

واشارت المصادر الى وقوع جرحى بغارة جوية للطيران الحربي استهدفت أطراف بلدة حزرما بمنطقة المرج في غوطة دمشق الشرقية, وسط قصف طال بلدة زمكا.

واضافت المصادر ان قوات النظامي استهدفت بالمدفعية قرية وادي الصنوع وقرية البويضة الكبيرة بريف حلب الجنوبي

ولفتت المصادر لى قصف من قبل النظامي طال منطقة الحولة بريف حمص ومدينة خن شيخون بريف ادلب.

وكانت المعارضة السورية أعلنت, يوم السبت, أن اتفاق وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية سيصبح "لاغياَ", في حال استمر النظام وحلفاؤه بانتهاكه.

من جهتها, اتهمت مصادر مؤيدة مسلحي "جيش الفتح" بخرق جديد لاتفاق وقف الاعمال القتالية , حيث قاموا باستهداف بلدتي الفوعة وكفريا بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة, ما أدى لإصابات في صفوف المدنيين

وأشارت المصادر الى ان المجموعات المسلحة استهدفت نقاط الجيش السوري في منطقة المليحة بعدد من قذائف الهاون.

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي منذ يومين بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.