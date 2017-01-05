عاد التيار الكهربائي, ليلة الأربعاء, إلى محافظة القنيطرة, بعد انقطاع دام عدة أيام.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان " ورشات الكهرباء تمكنت من إصلاح الأبراج الثلاثة التي فجرها الإرهابيون في سعسع, حيث عاد التيار الكهربائي إلى القنيطرة بعد أيام من الانقطاع".

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وشهدت محافظة القنيطرة, يوم الأثنين الماضي, انقطاعاَ في التيار الكهربائي, نتيجة تفجير عبوات ناسفة في 3 أبراج نقل للطاقة الكهربائية.

وتعرضت المحافظة منذ شهر لانقطاع في التيار الكهربائي, دام عدة ايام, بعد اتهامات مصادر مؤيدة لمجموعات مسلحة بمنع دخول ورشات الكهرباء لإصلاح الأعطال في عين البستان بمنطقة سعسع.

وسبق وان تعرض خط التوتر الذي يغذي محافظة القنيطرة بالتيار الكهربائي للقصف في آب الماضي، مما ادى الى انقطاع التيار عن المحافظة بالكامل.

وتشهد شبكات التيار الكهربائي أعطالا عدة تعيدها الحكومة إلى أعمال تخريبية، فضلا عن انقطاعات طويلة لانخفاض كميات الوقود المتوفرة لمحطات التوليد, الامر الذي أدى الى ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي في معظم المناطق.