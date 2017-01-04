أصيب, يوم الأربعاء, أكثر من 100 شخص بجروح نتيجة خروج قطار عن سكته في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك الامريكية.

ونقلت وكالات أنباء عن جهاز المطافئ في المدينة قوله إن جميع الإصابات غير خطيرة، مشيرا إلى أن الحادث وقع على خط لونغ أيلند عند محطة أتلنتيك في بروكلين.

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وقالت وسائل إعلام مريكية إن الحادث وقع على سكة حديد في جزيرة لونغ آيلاند في الساعة 8:20، بالتوقيت المحلي، خلال ساعات الذروة.

ولم ترد معلومات عن سقوط قتلى جراء الحادث.

ويشار الى ان هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها نيويورك حوادث كهذه, وكان آخرها في تشرين الأول الماضي, حيث سقط عشرات الجرحى جراء خروج قطار ركاب عن القضبان في بلدة نيو هايد بارك .