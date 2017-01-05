ناقش وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الاربعاء في الدوحة ، مع رئيس "الائتلاف الوطني" أنس العبدة والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب تطورات الساحة السورية.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان " الاجتماع الذي حضره الأمين العام للائتلاف عبد الإله فهد، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، ركز على المستجدات السياسية والميدانية، والجهود المبذولة لايجاد حل سياسي للازمة السورية

من جانبه, ذكر موقع "الاتئلاف" المعارض ان اللقاء تركز حول "وضع المناطق المحاصرة والهجوم المستمر من قبل النظام والميليشيات الإيرانية على وادي بردى".

ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الاشتباكات والمعارك بين النظامي والمعارضة المسلحة منذ أيام في منطقة وادي بردى بريف دمشق، بغية استعادة السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية التي يسري فيها ينبوع رئيسي تستمد منه العاصمة معظم إمداداتها من المياه, وسط تبادل التهم حول استهداف منشأة عين الفيجة.

وكانت مصادر إعلامية موالية، أشارت مساء الأحد، إلى أن الجيش النظامي تمكن من الدخول إلى بلدة عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق، وسط اتهامات المعارضة بمواصلة القصف الجوي على المنطقة.

وبدأ بعد منتصف ليلة الخميس- الجمعة سريان وقف إطلاق نار شامل في الأراضي السورية، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.