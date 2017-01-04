نجا أرسنال بأعجوبة من الخسارة أمام مضيفه بورنموث بعد أن قلب تأخره بثلاثية نظيفة إلى تعادل مثير 3-3، في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض بثلاثية مدوية عبر تشارلي دانياز (16) وكالوم ويلسون (20 من ركلة جزاء) والاسكتلندي ريان فريزر (58)، لكن الفريق اللندني أدرك التعادل بفضل ثلاثية التشيلي ألكسيس سانشيز (70) والإسباني لوكاس بيريز (75) والفرنسي أوليفييه جيرو (90+2)، مستغلاً طرد سيمون فرانسيس في الدقيقة 82.



ورفع أرسنال رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، فيما رفع بورنموث رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع.

وفي مواجهة مهمة في حسابات تفادي الهبوط، حقق سوانسي سيتي فوزاً غالياً 2-1 على حساب مضيفه كريستال بالاس.



وسجل للفائز إلفي ماوسون (42) و الإسباني أنجل رانغل (88)، فيما جاء هدف بالاس عبر الإيفواري ويلفريد زاها في الدقيقة 83.



بهذا الفوز، غادر سوانسي سيتي المركز الأخير وارتقى للمركز التاسع عشر برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وارتقى ستوك سيتي إلى المركز الحادي عشر برصيد (24 نقطة) بفوزه بثنائية نظيفة على ضيفه واتفورد بفضل ريان شاوكروس في الدقيقة 45+3 وبيتر كراوش (49).

وتجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.