سقط عدد من المصابين, يوم الأربعاء, جراء حادثة إطلاق نار في احد المطاعم بمدينة اسطنبول, وذلك بعدما شهدت المدينة ذاتها حادثة مشابهة في ملهى ليلي خلال ليلة رأس السنة.

ونقلت وسائل اعلام عن صحف ومصادر إعلامية تركية إن " مسلحين اثنين اقتحما مطعم عثمان يلماز في منطقة الفاتح بالجزء الأوروبي من اسطنبول، وقاما باطلاق النار, مما أسفر عن إصابة صاحب المطعم واثنين من المارة".

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ولم ترد أنباء حول مصير المسلحين اللذين نفذا الهجوم و تمكنا من الفرار من مكان الحادث.

ورجحت وسائل إعلام بأن العملية هي عبارة عن تصفية حسابات مع صاحب المطعم.

وجاءت الحادثة بعد مقتل 39 شخصًا وجرح العشرات جراء هجوم إرهابي وقع ليلة السبت في ملهى ليلي بمدينة إسطنبول, في هجوم تبناه تنظيم "داعش".

وشهدت مناطق عدة في تركيا الآونة الأخيرة حوادث اطلاق نار و انفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.