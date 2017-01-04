أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء، عن بدء عودة آلاف الأشخاص إلى شرق حلب, التي كانت خاضعة تحت سيطرة المعارضة المسلحة, رغم الطقس القارس البرودة والدمار الذي "يفوق الخيال".

وأكد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا ساجد مالك لوكالة (رويترز) ان "نحو 2200 أسرة عادت إلى حي هنانو السكني، لرؤية محالهم ومنازلهم وما إذا كان المبنى قائما ولم ينهب المنزل... ولرؤية ما إذا كان يجب عليهم العودة".

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وكانت الأمم المتحدة, أعلنت شهر كانو الأول الماضي، أن أكثر من 110 آلاف من سكان الأحياء الشرقية من حلب غادروا منازلهم منذ يوم 24 من شهر تشرين الثاني الماضي.

واشار مالك الى ان "المنازل التي يعود لها الناس ليس بها نوافذ أو أبواب أو أجهزة طهي", مشددا على اهمية "المساعدات لمنع وفاة المزيد من الأشخاص".

واضاف مالك ان "الأمم المتحدة تساعد الناس على بدء حياتهم مرة أخرى في غرفة واحدة بوحداتهم السكنية بمنحهم فرشا وحقائب نوم وأغطية بلاستيكية لسد النوافذ المدمرة".

وكان حي هنانو من أوائل الأحياء التي سيطرت عليها المعارضة عام 2012 وأول حي يستعيده النظام في حملتها لاستعادة كامل السيطرة على المدينة الشمالية الشهر الماضي.

ولفت مالك الى ان "إعادة الإعمار سيستغرق وقتا طويلا بعد شهور من الضربات الجوية السورية والروسية الكثيفة لكن الأولوية الفورية هي إبقاء الناس في دفء وتزويدهم بالطعام".

يشار الى ان الجيش النظامي سيطر, مؤخرا, على كامل حلب وأعلن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين في 22 كانون الاول الحالي، بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.